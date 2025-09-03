DAX im Plus - Alphabet und Energiekontor im Fokus

Der DAX präsentiert sich am Mittwoch freundlich und notiert leicht im Plus, während die US-Futures bislang keine klare Richtung erkennen lassen. In Asien überwog hingegen Zurückhaltung - der Nikkei schloss mit einem Minus. Am heutigen Handelstag rücken frische Makrodaten und anstehende Impulse aus den USA in den Fokus der Anleger.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Daten aus Australien sorgten in der Nacht für Gesprächsstoff: Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal um 0,6 % zu und übertraf damit die Erwartungen - ein Signal für robuste Konjunktur trotz globaler Unsicherheiten. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die JOLTS-Daten zu offenen Stellen für Juli werden erwartet, Prognosen gehen von einem leichten Rückgang auf rund 7,24 Mio. aus.
Im Fokus:
Energiekontor zeigt sich vorbörslich fester. Der Grund: Der Bremer Projektentwickler hat den Financial Close für zwei Windparks in Niedersachsen erreicht. Die Projekte mit 94 MW Gesamtkapazität sollen ab 2027 Strom für über 66.000 Haushalte liefern und jährlich mehr als 160.000 Tonnen CO2 einsparen. Mit neun Projekten in diesem Jahr und einer Pipeline von 11,4 GW unterstreicht das Unternehmen seine Wachstumsambitionen.
Auch Alphabet steht im Rampenlicht: Ein US-Gericht hat entschieden, dass Google weder Chrome noch Android abstoßen muss. Zwar untersagte Richter Amit Mehta exklusive Verträge und verpflichtete den Konzern, bestimmte Suchdaten mit Wettbewerbern zu teilen, doch die drohende Zerschlagung ist vom Tisch. Die Börse honorierte das Urteil mit deutlichen Kursgewinnen im nachbörslichen Handel.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UG9HCP
|1,77
|38,808866 USD
|19,91
|Open End
|Silber
|Bull
|UG9BS8
|2,67
|37,769248 USD
|13,42
|Open End
|DAX®/XDAX®
|Bull
|UG3AV4
|2,56
|23304,58211 Punkte
|95,27
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FW5
|7,8
|22792,581635 Punkte
|31,54
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5P97
|3,10
|23267,656181 Punkte
|86,2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2025; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|HD4PCZ
|0,79
|240,00 USD
|9,52
|17.12.2025
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UG35DZ
|2,04
|200,00 USD
|9,28
|17.09.2025
|DAX®
|Put
|UG30SE
|12,56
|24600,00 Punkte
|14,47
|19.12.2025
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|HD5QV0
|0,39
|260,00 USD
|11,51
|17.12.2025
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UG4NH8
|6,33
|155,00 USD
|2,36
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2025; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|AEGON N.V.
|Long
|UG3RBE
|14,18
|5,142166 EUR
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|12,85
|19575,702336 Punkte
|6
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UG0GUB
|2,34
|67,532688 EUR
|5
|Open End
|KION GROUP AG
|Long
|HC3M15
|6,26
|35,974411 EUR
|3
|Open End
|Bayer AG
|Long
|HD2J9W
|1,43
|20,580305 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2025; 10:00 Uhr;
