Die Deutsche Bank hat die Ferrari-Aktie auf Kaufen hochgestuft. Analysten sehen im kommenden F80-Supersportwagen einen massiven Gewinnmotor. Mit einem Startpreis von 3,6 Millionen Euro und einer streng limitierten Auflage soll er die Margen über 30 Prozent treiben. Zudem plant Ferrari ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm, das den Kurs weiter stützen dürfte. Anleger reagieren bereits positiv. Die Deutsche Bank hat Ferrari von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel deutlich von 430 auf 520 Euro angehoben. Analyst Nicolai Kempf erwartet, dass der im Oktober stattfindende Capital Markets Day neue Impulse für den Kurs liefern dürfte. Dort will Ferrari ehrgeizige Mittelfristziele
