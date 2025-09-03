Mercedes-Benz und LG Energy Solution haben einen weiteren großen Batterie-Deal festgezurrt. Zugeliefert werden sollen die Akkus teils in den USA, teils in Europa. Nicht offiziell bestätigt, aber wahrscheinlich ist, dass es sich um große Rundzellen der 46er-Serie handelt. In einem offiziellen Dokument umreißt LG Energy Solution (LGES) den Deal mit Mercedes-Benz in groben Zügen. Demnach unterteilt sich der Vertrag in zwei Partien: Einerseits ist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net