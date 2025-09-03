Die Circus SE (XETRA: CA1), Spezialist für KI-Software und Robotik im Bereich autonomer Ernährungssysteme, meldet eine strategische Partnerschaft mit dem Facility-Management-Riesen Secura. Mit Kunden wie BMW, Porsche und Shell eröffnet sich Circus der Zugang zu über 200 potenziellen Enterprise-Kunden. Für die Circus Aktie bedeutet das neues Skalierungspotenzial. Autonome Gastronomie startet in Ingolstadt Im Rahmen der Kooperation wird der CA-1 Roboter erstmals in Ingolstadt im Quartier G - dem Zentrum für KI, Forschung und Innovation - eingesetzt. Dort wird der Roboter Gästen und Stadtvertretern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
