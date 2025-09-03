Nvidia - NVDA: Pullback zum 50er-EMA! Was nun?!

Kursziel Allzeithoch!

Künstliche Intelligenz befügelt Nvidia-Aktie (NVDA), aber das Marktumfeld bleibt für Tech-Unternehmen schwierig!

Nvidia (NVDA) - ISIN US67066G1040

Rückblick: Mit einem Kursplus von rund 53 Prozent konnte die Nvidia-Aktie im vergangenen Halbjahr überzeugen und zudem ihre Position als Nummer 1 in puncto Marktkapitalisierung an den US-Börsen behaupten. Der Rücksetzer zum 50-Tagedurchschnitt mit dem Intraday-Test der blauen Linie und dem darüberliegenden Schlusskurs könnte eine guten Startposition für einen Long Trade sein.

Nvidia-Aktie: Chart vom 02.09.2025, Kürzel: NVDA Kurs: 170.68 USD

Mögliches bullisches Szenario

Sobald die kleine Kurslücke zur Vorwoche geschlossen ist, könnte es bald wieder Richtung Allzeithoch gehen. Bis zu den nächsten Quartalszahlen am 26. November ist ausreichend Zeit.

Mögliches bärisches Szenario

Die traditonelle Septemberschwäche am US-Markt und die Vorzeichen einer möglichen Zinserhöhung sollten Warnhinweise für Trader sein. Mit einem Stop Loss unter der gestrigen Trageskerze lassen sich größere Verluste vermeiden.

Meinung

Nvidia ist das Zugpferd im US-Tech-Sektor und darüberhinaus auch für den Gesamtmarkt. Das Thema Künstliche Intelligenz sorgt weiterhin für gute Wachstumsraten, auch wenn sie womöglich nicht mehr ganz so stark sind wie zuvor. Große Hoffnungen gibt es in Sachen China-Geschäft, auch wenn Nvidia seine Chips wohl nur in einer modifizerten Variante dort verkaufen darf. Die Saisonalität spricht allerdings nicht für eine bullische Entwicklung im September. Hinzu kommt die Erwartung steigender Zinsen, die die Euphorie im Tech-Sektor etwas dämpft. Langfristig sehen wir die Nvidia-Aktie aber weiterhin als Basis-Investment, das auf keiner Watchlist fehlen sollte. Somit sollten Trade auf Impulse vom Gesamtmarkt warten und auch die Zollpolitik der US-Regierung im Auge behalten.

Marktkapitalisierung: 4150 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 31 Milliarden USD

Meine Meinung zu Nvidias ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.marketwatch.com/story/affirm-swings-to-profit-as-people-flocked-to-its-0-apr-loans-and-other-offers-e35eaf1e

Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025

Autor: Thomas Canali

