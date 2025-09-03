FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1360 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 185 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RICARDO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 430 (440) PENCE - BERENBERG RAISES ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 340 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TO 'BUY' - PRICE TARGET 450 PENCE - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1490 (1515) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 555 (565) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2596 (2612) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1110) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1241 (1248) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 199 (184) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1244 (1185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2306 (2267) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 220 (360) PENCE - JEFFERIES CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 440 (490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 687 (566) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 90 (92) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES BP TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 400 PENCE - RBC RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'OUTPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News