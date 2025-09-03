Der VDE hat ein neues Verfahren entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit von Solarmodulen gegen die Folgen von Hageleinschlag zu testen. Dabei werden die Produkte so lange mit Hagelkörnern beschossen, bis das Glas bricht. Der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. hat einen neuen Test entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit von Solarmodulen gegenüber Hagel zu zertifizieren. Bei den Entwicklern handelt es sich um VDE Americas und die hundertprozentige VDE Tochter RETC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
