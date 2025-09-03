Heliostar Metals: Goldproduktion treibt Gewinnmarge auf über 50 Prozent

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat im zweiten Quartal 2025 deutliche Fortschritte gemeldet. Das Unternehmen erwirtschaftete bei einer Produktion von 7.396 Goldäquivalent-Unzen (Gold Equivalent Ounces, kurz GEOs - eine Maßeinheit, die Gold und andere Edelmetalle in eine vergleichbare Goldmenge umrechnet) einen Betriebsgewinn von 14,3 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des Managements habe Heliostar damit eine Betriebsmarge von 51 Prozent erzielt und seine Finanzposition weiter gestärkt.

Heliostar Metals hat im zweiten Quartal 2025 deutliche Fortschritte gemeldet. Das Unternehmen erwirtschaftete bei einer Produktion von 7.396 Goldäquivalent-Unzen (Gold Equivalent Ounces, kurz GEOs - eine Maßeinheit, die Gold und andere Edelmetalle in eine vergleichbare Goldmenge umrechnet) einen Betriebsgewinn von 14,3 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des Managements habe Heliostar damit eine Betriebsmarge von 51 Prozent erzielt und seine Finanzposition weiter gestärkt.

Starke Finanzkennzahlen ohne Schulden

Das Management berichtete von Verkaufserlösen in Höhe von 27,9 Millionen US-Dollar bei einem Absatz von 8.556 GEOs. Hervorgehoben wurde die solide Liquiditätslage: Mit 29,7 Millionen US-Dollar an Bargeldreserven und einem Betriebskapital von 51,7 Millionen US-Dollar verfüge das Unternehmen über keine Schulden. Das Betriebskapital sei gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Millionen US-Dollar gestiegen.



Die konsolidierten Bargeldkosten (Cash Costs) hätten im Quartal bei 1.413 US-Dollar pro verkaufter GEO gelegen, während die All-in Sustaining Costs (AISC - Gesamtkosten der Goldproduktion inklusive Betriebskosten und nachhaltigen Investitionen) 1.541 US-Dollar pro GEO betragen hätten. Beide Werte lägen unter den Prognosen für das Gesamtjahr 2025, die mit 1.800 bis 1.900 US-Dollar für die Bargeldkosten und 1.950 bis 2.100 US-Dollar für AISC angegeben seien.