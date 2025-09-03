Genf - Mirabaud & Cie SA hat Ricardo Castillo mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Head of Investments ernannt. In dieser Funktion übernimmt er den Vorsitz des Anlageausschusses der Privatbank und leitet alle diskretionären Verwaltungs- und Beratungsaktivitäten von Mirabaud. Castillo ist von Genf aus tätig sein und berichtet direkt an Camille Vial, CEO von Mirabaud & Cie. Er wird von einem multidisziplinären Team unterstützt, darunter eine Researchabteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
