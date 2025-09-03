© Foto: UnsplashGroßaktionär Magnetar und Top-Manager stoßen massiv CoreWeave-Aktien ab. Der Kurs hat sich seit Juni halbiert, die Milliarden-Übernahme von Core Scientific gerät ins Wanken.Die Aktie von CoreWeave ist am Dienstag um über 9 Prozent auf 93,34 US-Dollar eingebrochen, nachdem Großaktionär Magnetar Financial und mehrere Führungskräfte umfangreiche Verkäufe vorgenommen hatten. Der Druck kam kurz nach Ablauf der Sperrfrist für Insider, die zuvor keine Anteile veräußern durften. Magnetar stieß am 28. August Aktien im Wert von 94,4 Millionen US-Dollar ab, insgesamt 915.339 Stück. Bereits Mitte August hatte der Hedgefonds rund 1,5 Millionen Papiere verkauft. Zusätzlich sicherte er seine verbleibende …Den vollständigen Artikel lesen ...
