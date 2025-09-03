Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Alphabet | Zscaler | Lufthansa - Turnaround bei Adidas und PepsiCo - Nächster Stammtisch am 03.10.2025 - Wer teilnehmen möchte, der meldet sich unter markus@ boersenlounge.de für weitere Informationen ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 ? Für mehr Börsenlounge und Austausch mit der Community, schaut doch mal auf dem Discord rein: https://discord.gg/BHfHc8WFSF 00:00 Begrüßung Alphabet - Zerschlagung verhindert Thema des Tages - Magnificent 7 unter der Lupe Zscaler - Zahlen finden Anklang Coreweaver - Absturz nach Insider-Verkäufen PepsiCo - Paul Singer steigt ein DAX - Leitindex angeschlagen RWE - Goldman stuft hoch Adidas - Kurswende eingeläutet - Lufthansa - Pilotenstreik droht Nordex - neuer Auftrag Depot - leichte Erholung Zuschauerfragen