Marktbericht für 5. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte starten verhalten optimistisch ins neue Jahr. Trotz geopolitischer Risiken - allen voran der Eskalation in Venezuela - bleiben die Kapitalmärkte bislang erstaunlich stabil. Investoren scheinen das Ereignis vorerst als regional begrenzten Konflikt zu bewerten, ohne unmittelbare Auswirkungen auf globale Lieferketten oder die Energieversorgung einzupreisen. Makroökonomisch bleibt das Bild uneinheitlich. In China schwächt sich das Wachstum im Dienstleistungssektor leicht ab, während in Japan weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
