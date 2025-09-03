Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um 4 Prozent gesteigert, bei den Ergebniskennziffern aufgrund von Einmaleffekten, Kostensteigerungen und der schwachen Entwicklung im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck jedoch einen Rückgang verbucht. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage stelle sich der Ausblick im kommerziellen Online-Druck konjunktur- und branchenbedingt derzeit weiterhin sehr verhalten dar. Hier investiere CEWE aktuell in die Erschließung europäischer Auslandsmärkte und in den Ausbau des hochmodernen Produktionsstandorts in Dresden, um die Profitabilität des Geschäftsfelds durch Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen zu erhöhen. Im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing sei das EBIT wegen des gestiegenen Personal-, Marketing- und EDV-Lizenzaufwand sowie durch Eimalaufwendungen deutlich zurückgegangen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor bleibe laut GSC die Innovationsstärke des Unternehmens. Nachdem zudem mit Übergabe des CFO-Staffelstabs von Dr. Olaf Holzkämper an Sirka Hintze zum 15. August die Neuaufstellung des Vorstands abgeschlossen sei, gehe der Analyst davon aus, dass CEWE den Erfolgskurs künftig wie gewohnt fortsetzen werde. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 143,00 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



