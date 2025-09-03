Am Fraunhofer ISE geht eine Pilotfertigung in Betrieb, auf der der US-Produzent Talon PV seine geplante Gigawattfabrik von TOPCon-Solarzellen optimieren kann. Sie ist eine Kopie der 4 GW-Produktionslinie, die 2026 an den Start gehen soll. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE errichtet in Freiburg eine Pilotfertigung zum Test einer Gigawatt-PV-Fabrik in den USA. Wie das Forschungsinstitut mitteilte, geht es darum, das US-Unternehmen Talon dabei zu unterstützen, eine geplante 4 Gigawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver