Die Aktie der AKTIONÄR-Altempfehlung Ionis Pharmaceuticals hat am Dienstag einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Knapp 35 Prozent ging es bei der Aktie nach oben. Grund für den deutlichen Satz nach oben waren starke Studiendaten. Das Papier ist auch eine der größten Positionen im VIRICA-Index des AKTIONÄR. Dementsprechend kann auch dieser heute deutlich zulegen.Ionis hat mit seinem Wirkstoff Olezarsen in zwei großen Phase-3-Studien bei Patienten mit schwerer Hypertriglyzeridämie (sHTG) deutliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
