Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter erholt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.695 Punkten berechnet, ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Zalando und Airbus, am Ende die Münchener Rück, die Commerzbank und die Allianz.



"Die Schwankungsfreudigkeit im Dax hält sich zur Wochenmitte in Grenzen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren versuchen, die konjunkturelle Situation mit der politischen Ausgangslage abzugleichen." Die politischen Probleme in Frankreich färbten langsam auf das Stimmungsbild der Marktteilnehmer ab.



Auch die hohe Verschuldung der europäischen Länder im Einklang mit der schwachen Konjunkturentwicklung stimme nachdenklich, so Lipkow. "Da hilft es wenig, dass einige europäische Einkaufsmanagerindizes besser als befürchtet ausgefallen sind. Die konjunkturelle Dynamik ist zu schwach ausgeprägt." Nun richteten sich die Blicke bereits auf die US-Handelseröffnung. "Der heutige Handelstag wird das Schicksal, der weiteren Kursentwicklungen, bei den europäischen Aktienmärkten maßgeblich mitbestimmen", sagte der Analyst.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1651 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8583 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,95 US-Dollar; das waren 119 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





