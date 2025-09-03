© Foto: Daniel Karmann - dpaDie Adidas-Aktie legt nach dem Upgrade von Jefferies zu. Die Analysten heben das Kursziel an und sehen starke Impulse durch Laufsport, Bekleidung und Fußball.Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch mehr als vier Prozent zugelegt. Grund dafür ist das Upgrade der US-Investmentbank Jefferies von "Hold" auf "Buy". Analysten begründeten die Neubewertung mit einer deutlichen Korrektur der bisherigen Bewertung und erwarten stärkere Wachstumsimpulse im gesamten Geschäftsbereich, wie aus einer Mitteilung von Jefferies hervorgeht. Jefferies setzte das Kursziel auf 220 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 33 Prozent gegenüber dem bisherigen Schlusskurs von 166 Euro. Die Aktie schwankte im …Den vollständigen Artikel lesen ...
