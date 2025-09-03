Die Aktie von Daldrup & Söhne hat in diesem Jahr eine beachtliche Performance hingelegt [Plusvisionen hatte zuletzt HIER bei rund zehn Euro berichtet]. Getrieben wird der Kurs von der Aussicht auf Aufträge aus dem Bereich Geothermie und Infrastruktur. Daldrup & Söhne offeriert als Bohrtechnik- und Bohrdienstleistungsanbieter ein umfangreiches Bohrspektrum, wie CEO Andreas Tönies auf der Herbstkonferenz des Equity Forums betont, kein anderer Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de