München (ots) -Die Google Pixel Frauen-Bundesliga wächst bei MagentaSport: nach der Aufstockung auf 14 Teams werden mehr Spiele live übertragen, das komplette Frauenfußball-Angebot wird auch bei den Fans immer beliebter.Tabea Kemme und Kathrin Lehmann bleiben als Expertinnen erhalten. Zusätzlich wird Content-Creatorin Rena Schwabl in der Saison 2025/2026 ein neues Format für die Social-Media-Kanäle präsentieren. MagentaSport bietet somit das beste Frauen-Bundesliga-Angebot: alle 182 Partien live, die Topspiele mit Top-Besetzungen direkt aus den Stadien, starke inhaltliche Verlängerungen auf den digitalen und Social-Kanälen, tolle Interview- und Porträt-Reihen, Live-Interaktionen mit den Fans, Konferenzen.Eröffnet wird die Spielzeit 2025/26 am Freitag mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen SGS Essen (live ab 18.15 Uhr live und kostenlos). Spektakulär wird das Top-Spiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen am Samstag ab 17.15 Uhr mit Showteil abgebildet: Die Super-Cup-Siegerinnen, Deutschen Meisterinnen und DFB-Pokalgewinnerinnen des FCB spielen vor über 50.000 Fans und viel Prominenz in der Allianz Arena. Der Bundesliga-Rekord zum Auftakt als nationales Fußballereignis: nur bei MagentaSport live so stark.Was für ein vielversprechender Auftakt! Am Samstag steht in der Google Pixel Frauen-Bundesliga der erste Kracher in der neuen Saison auf dem Programm - das MagentaSport Topspiel mit dem aktuellen Meister FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff ist um 17.45 Uhr in der Allianz Arena, die Übertragung bei MagentaSport startet bereits um 17.15 Uhr. Rund 50.000 Fans im Stadion sorgen schon jetzt für einen neuen Bundesliga-Rekord und machen die Partie zur größten Bühne, die der Frauenfußball in Deutschland je gesehen hat.MagentaSport zeigt bis einschließlich der Saison 2026/27 alle 182 Spiele pro Spielzeit live. Darunter 4 Konferenzen.Der Link zum Start-Trailer: https://cloud.thinxpool.de/s/A96fbptxRjs9msENationales Fußballereignis: Bundesliga-Bosse und DFB-Präsident am MagentaSport-MikroDer Auftakt wird groß: MagentaSport begleitet das größte Eröffnungsevent in der Geschichte der Liga mit einem außergewöhnlichen Produktionsaufwand, eine spektakuläre Augmented-Reality-Eröffnungsshow und zahlreiche prominente Gäste sorgen für ein Premium-Erlebnis. Erwartet werden unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, dazu Vertreter des FC Bayern und Leverkusens auf Vorstands- sowie Präsidiumsebene.Vor Ort führen Moderator Simon Köpfer Kommentator Martin Piller, und Expertin Kathrin Lehmann durch das Arena-Spektakel.Zahlreiche Neuerungen in der Frauen-Bundesliga: Mehr Teams, mehr Spieltage, mehr SpieleDie neue Saison bringt nicht nur einen Rekordstart, sondern auch zahlreiche Neuerungen mit sich: Mit den Aufsteigerinnen 1. FC Union Berlin, 1. FC Nürnberg und Hamburger SV wächst die Liga auf 14 Teams. Damit gibt es vier Spieltage mehr und insgesamt 50 zusätzliche Partien. Vor allem Union und Hamburg werden die Attraktivität der Frauen-Bundesliga erhöhen. Die Regelspieltage laufen von Freitag bis einschließlich Montag.MagentaSport Topspiel pro Spieltag mit 30 Minuten Vorlauf und zusätzlich Mini-KonferenzDas MagentaSport-Topspiel bleibt die zentrale TV-Bühne der Liga - mit 30 Minuten Vorlaufzeit und der größten TV-Fläche für die Frauen-Bundesliga in Deutschland. Ein weiteres Highlight: Am 4. und 9. Spieltag präsentiert MagentaSport mittwochs eine Mini-Konferenz mit drei Parallelspielen, zusätzlich zum Topspiel - ein Angebot, das es so nur bei MagentaSport gibt. Dazu gibt es Highlights, Analysen, Interviews und Features zu jedem Spieltag."Lieblingsspielerfrau" Rena Schwabl stößt zum MagentaSport Top-TeamNeben den Live-Übertragungen baut MagentaSport sein redaktionelles Umfeld weiter aus. Die Expertinnen Kathrin Lehmann und Tabea Kemme bleiben erhalten. Das Talk-Format "Essentials" mit Tabea Kemme wird fortgesetzt, ergänzt durch weitere Serien wie "Out of the Box".Neu an Bord ist Rena Schwabl,die als Content Creatorin via Social-Media-Format frischen Wind in den Frauenfußball bringt. Bekanntgeworden ist Rena Schwabl, verheiratet mit dem langjährigen Profi und jetzigen Hachinger Sportdirekor Markus Schwabl, mit dem Social Format "Lieblingsspielerfrau".Kickbase-Kooperation sorgt weiter für interessante Live-Daten und Fan-InteraktionDie erfolgreiche Kooperation mit Kickbase, Fantasy-Manager-Plattform, wird ebenfalls erweitert: Live-Daten der Spielerinnen fließen weiterhin direkt in die Berichterstattung ein, die besten Akteurinnen können mit Fan-Interaktionen bestimmt werden. Zudem wird künftig die MVP des MagentaSport Topspiels direkt im Interview mit der Kickbase-Trophäe ausgezeichnet.Weitere Top-Begegnungen am 1. SpieltagDer Spielplan der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat zum Auftaktwochenende 5./6./7./8. September weitere attraktive Begegnungen zu bieten. Den Auftakt macht bereits am Freitagabend (ab 18.15 Uhr live bei MagentaSport) Eintracht Frankfurt gegen SGS Essen. Am Samstag steht neben dem Top-Spiel in München auch der 1. FC Köln gegen RB Leipzig auf dem Platz (ab 13.45 Uhr live). Der SV Werder Bremen empfängt am Sonntag (ab 13.45 Uhr live) den SC Freiburg, der Hamburger SV trifft im Volksparkstadion auf Vizemeister VfL Wolfsburg (live 15.45 Uhr).Der 1. Spieltag der GPFBL bei MagentaSport in der Übersicht - komplett liveFreitag, 5. Septemberab 18.15 Uhr:Eintracht Frankfurt - SGS Essen (live und kostenlos)Samstag, 6. Septemberab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - RB Leipzigab 17.15 Uhr: FC Bayern München - Bayer 04 LeverkusenSonntag, 7. Septemberab 13.45 Uhr Werder Bremen - SC Freiburgab 15.45 Uhr: Hamburger SV - VfL Wolfsburgab 18.15 Uhr: Union Berlin - 1. FC NürnbergMontag, 8. 