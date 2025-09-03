Die LVMH-Aktie setzt ihre Aufwärtsbewegung zur Wochenmitte fort. Am Dienstag sorgte eine optimistische Studie von HSBC für Rückenwind in der gesamten Branche. Analyst Erwan Rambourg stufte die Branchenriesen LVMH und Kering von "Hold" auf "Buy" hoch. Rambourg rechnet mit einer leichten Belebung der Umsätze im restlichen Jahresverlauf und 2026 - die Branche dürfte damit wieder auf einen soliden Wachstumspfad zurückkehren. Zwar seien US-Konsumenten im vierten Quartal noch zurückhaltend, doch in China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär