Mit KI-Unterstützung und Integration seines Shopping-Assistenten Rufus: Amazon will mit dem neuen Feature Lens Live den Sprung vom Abfotografieren eines Produkts zum Kauf noch schneller machen. So funktioniert es. Mit Amazon Lens konnten Nutzer:innen der App des Shopping-Giganten schon länger unbekannte Produkte fotografieren, um sie im Store zu finden.Â Nun soll der Sprung von der Kamera in den virtuellen Einkaufswagen noch schneller gehen. Amazon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n