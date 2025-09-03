Gold und Silber kennen in diesen Tagen kein Halten mehr. Fast scheint es so, dass sie von einer Last befreit sind. Gold baut quasi stündlich neue Rekordhochs aus und auch Silber lässt sich vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht zwei Mal bitten und startete eine Ausbruchsbewegung über die 40 US-Dollar.Die Bewegungsziele kristallisieren sich dabei immer deutlicher heraus. Nachdem der Goldpreis auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
