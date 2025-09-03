Während in Deutschland der Bau neuer Windenergieanlagen Fahrt aufgenommen hat, ist die Entwicklung im Rest der EU eher verhalten. Dank wachsender Neuaufträge sind die Perspektiven für die Branche allerdings nicht allzu schlecht. Die Windenergie in Deutschland ist wieder im Aufschwung und damit auch das Zugpferd in Europa. Das teilte der Bundesverband Windenergie (BWE) auf Basis eines neuen Berichtes der EU-Dachverbandes WindEurope (WE) zu den Ausbauzahlen im ersten Halbjahr 2025 mit. "Mit über 2.200 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
