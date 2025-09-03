Der Schweizer Pharma-Riese bleibt sehr aktiv auf der Suche nach neuen hochinteressanten Wirkstoffen und hat zuletzt mehrere hochinteressante Deals eingefädelt. Allein in dieser Woche hat Novartis gleich zwei milliardenschwere Zusammenarbeiten bekanntgegeben, die auf die Entwicklung von RNA-Interferenz-basierten (siRNA) Therapien abzielen.Mithilfe der siRNA-Technologie sollen krankhafte Gene gezielt "ausgeschalten" werden. Erste Therapien konnten Unternehmen wie Alnylam oder auch Dicerna (zu Novo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
