Die Energiekontor AG (DE0005313506) kann sich über einen weiteren Meilenstein freuen. Die Windparkprojekte Haberloh und Heidkrug im Landkreis Verden haben den Financial Close erreicht. Damit steht dem Baustart nichts mehr im Weg. Die beiden Projekte verstärken die bereits beeindruckende Pipeline des Bremer Projektentwicklers. Energiekontor: Zwei neue Projekte vor dem Baubeginn: Nach der erfolgreichen Teilnahme an der EEG-Ausschreibung im Mai können die Projekte nun umgesetzt werden. Die Windparks Haberloh und Heidkrug bringen zusammen eine Nennleistung von etwa 94 Megawatt auf die Waage. Beide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
