Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SoWiTec group GmbH (SOWITEC) ruft die Inhaber ihrer derzeit mit einem Gesamtnennbetrag von 5.343.800 Euro ausstehenden 8% Anleihe 2018/2026 (ISIN DE000A2NBZ21/ WKN A2NBZ2) zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf, die im Abstimmungszeitraum vom 20. September 2025 um 0:00 Uhr bis zum 22. September 2025 um 24:00 Uhr stattfindet, so SOWITEC in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
