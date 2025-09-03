© Foto: Dall-EDie Aktie von SMR-Entwickler NuScale hat sich stark verteuert, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag von einem staatlichen Energieversorger erhalten hat. Mini-AKWs sollen KI-Energiebedarf decken Datenzentren zum Trainieren und Betreiben von KI-Modellen erfordern gewaltige Elektrizitätsmengen. Schon jetzt hat der rasante Ausbau in den USA zu spürbar höheren Energiepreisen geführt. Um die Angebotslücke zu schließen, setzen viele Technologieunternehmen auf Kernkraft. Insbesondere Kleinkraftwerke, sogenannte Small Module Reactors (SMRs), sollen den Bedarf künftig decken. Das Anlegerinteresse ist groß, wie die zuletzt stark gestiegenen Aktienkurse bei Oklo und Rolls-Royce, das Berichten …Den vollständigen Artikel lesen ...
