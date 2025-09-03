Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Steigende Anleiherenditen - Jetzt ist Europas Kern das Problem!

03.09.2025 -

War die Euro-Schuldenkrise in den Jahren 2010 bis 2014 primär eine Krise der peripheren Euroländer, sind es jetzt die Kernländer, in denen die Entwicklung in die vollkommen falsche Richtung geht. Der MainSky-Schuldentragfähigkeitsindikator zeigt dies in einer einfachen Formel. Die Schuldentragfähigkeit hängt von drei Faktoren ab: den Nominalzinsen, dem nominalen BIP-Wachstum und dem Primärsaldo (d.h. dem Haushaltsdefizit ohne Zinszahlungen). Sind Zinsen und Defizit höher als das Nominalwachstum, ist die Lage nicht nachhaltig und der Schuldentrend geht nach oben.

In Frankreich explodiert die Schuldensituation und das Land hat nun den am wenigsten nachhaltigen Schuldentrend aller von uns beobachteten Länder (nach den USA und Italien). Und es ist auch keine Besserung in Sicht: Am Montag wird François Bayrou als zweiter Premierminister nach Michel Barnier an der Nichtreformierbarkeit des Landes scheitern und keine Mehrheit für sein Sparpaket im Parlament bekommen. Auch in Deutschland geht der Trend in die falsche Richtung und der Indikator liegt erstmalig seit Anfang der 2000er Jahre über der Null-Linie. Dies reflektiert den politischen Konsens für mehr Schulden und mehr Staat, aber keine Reformen.Was ist die Konsequenz? Die (realen) Zinsen am langen Ende der Zinskurven dürften in den Euro-Kernländern weiter steigen - eine Tendenz, die ohnehin global zu beobachten ist. Anleihen verlieren in diesem Umfeld ihre Diversifikationseigenschaften zu Aktien und sind vielmehr ein potenzieller Auslöser für Finanzmarktinstabilität. Nicht nur, dass der Rentenmarkt damit seinen Status als sicherer Hafen verliert, die steigenden Renditen am langen Ende werden auch zu einer Gefahr für den immer noch hoch bewerteten Aktienmarkt. Der gestrige Handelstag in New York und Frankfurt hat dies eindrucksvoll gezeigt und könnte ein Vorbote für eine bevorstehende Abkühlung gewesen sein.

Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 500 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und in zwei Publikumsfonds, darunter dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

