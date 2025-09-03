New York - Dank der Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor. Im weiteren Verlauf könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt und zum Auftragseingang der Industrie die Kurse bewegen. Im frühen Handel stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,6 Prozent auf 23.365 Punkte. Damit knüpfte er nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab