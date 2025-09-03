Wer schnell ist, sichert sich jetzt hohe Zinsen mit der Aktie des Frankfurter Börsenbetreibers. Warum das Papier so hohe Renditen bringt und für wen sich die Zinsen mit der Deutschen Börse lohnen. Wenn die EZB und die Geschäftsbanken die Zinsen auf dem Tagesgeld und dem Festgeld weiter senken, dann müssen Anleger woanders nach lukrativen Zinsen Ausschau halten. Gelingen kann das mit einem neuen Produkt und bis maximal 12,0 Prozent Zinsen mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE