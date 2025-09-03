Die DEUTZ AG (DE0006305006) hat die Übernahme der SOBEK Group GmbH angekündigt. Der Kölner Motorenhersteller erwirbt 100 Prozent der Anteile an dem Spezialisten für elektrische Antriebe. SOBEK bedient unter anderem das wachsende Drohnengeschäft und Teams der Formel 1. Mit der Akquisition erschließt sich DEUTZ neue Märkte im Defense-Bereich. SOBEK: Technologieführer in Nischenmärkten: Das Übernahmeziel ist in mehreren spezialisierten Anwendungsfeldern tätig. Dazu gehören Motorsport, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik. Das deutsche Unternehmen mit drei Standorten in Baden-Württemberg und Hessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt