Dax hat sich stabilisiert sich nach dem harten Abverkauf des Vortages stabilisiert und klettert wieder in Richtung der 100-Tage-Linie. Der DAX hat sich nach seiner Talfahrt am Vortag zur Wochenmitte stabilisiert. Ob eine nachhaltigere Erholung folgt, bleibt abzuwarten, zumal zahlreiche charttechnische Unterstützungen gerissen sind. Von den US-Börsen kommen nur mäßig positive Impulse. Nur die überwiegend mit Technologiewerten besetzte Nasdaq-Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
