Der DAX hat sich nach seiner Talfahrt am Vortag zur Wochenmitte stabilisiert. Aus den USA kommen verhaltene Impulse, die Technologiewerte im Nasdaq 100 streben zumindest wieder nach oben. Klar zulegen konnten am deutschen Markt dennoch mehrere Einzelwerte.Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent auf 23.616 Punkte zu und näherte sich wieder der 100-Tage-Linie bei rund 23.693 Punkten. Am Ende gelang es aber nicht, den gleitenden Durchschnitt zu überwinden, denn der Leitindex schloss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
