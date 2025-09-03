DJ Aktien Schweiz fester - Swiss Life nach Zahlenvorlage unter Druck

DOW JONES--Zur Wochenmitte hat sich der schweizerische Aktienmarkt von den Verlusten des Vortags erholt. Fallende Marktzinsen hätten dazu beigetragen, hieß es aus dem Handel. Positive Impulse kamen auch aus den USA, wo die Aktienindizes mit Gewinnen in den Handel starteten. Marktteilnehmer sprachen indes von einem Stabilisierungsansatz auf wackligen Beinen.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.200 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,97 (zuvor: 18,8) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI vom Pharmaschwergewicht Roche, dessen Kurs nachrichtenlos um 2,9 Prozent vorrückte. Auch Novartis (+1,9%) waren gefragt. Pharmawerte gehörten auch im übrigen Europa zu den Gewinnern.

Mit Enttäuschung wurden die Halbjahreszahlen des Versicherers Swiss Life aufgenommen. Die Aktie verbilligte sich um 1,2 Prozent. Swiss Re und Zurich gaben um jeweils 0,7 Prozent nach.

Partners Group erholten sich um 1,1 Prozent. Die Titel waren am Dienstag unter die Räder gekommen, nachdem die Geschäftszahlen des Unternehmens nicht in allen Punkten überzeugt hatten.

Kursgewinne der US-Technologiewerte zogen auch Logitech (+1,7%) nach oben. Ermutigende Konjunkturdaten aus China stützten derweil Richemont, die sich um 1,7 Prozent verbesserten. Bei Nestle (-0,3%) belastete dagegen erneut der überraschende Wechsel des CEO.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.