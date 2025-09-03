Die Deutsche Konsum REIT-AG (DE000A14KRD3) hat ihr Sanierungskonzept finalisiert. Das finale Gutachten der FTI-Andersch AG liegt vor und entspricht dem Standard IDW S6. Die wesentlichen Maßnahmen umfassen eine Sanierungskapitalerhöhung mit Debt-to-Equity-Swap sowie umfangreiche Immobilienverkäufe. Der Sanierungszeitraum läuft bis September 2027. Umfassende Restrukturierung bis 2027 geplant: Das Sanierungskonzept sieht einen Debt-to-Equity-Swap für Verbindlichkeiten von bis zu 120 Millionen Euro vor. Zusätzlich sind Verkäufe von Immobilienvermögen im Volumen von rund 300 Millionen Euro zur Schuldenreduzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt