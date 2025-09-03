Am letzten Sonntag hatten wir im Express-Service getitelt: "Baidu-Aktie mit hohem Tagesgewinn! Rally oder Rücksetzer?" Im Text hatten wir geschrieben: "Die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers hat am Freitag fast 5 Prozent zugelegt und notiert zum Handelsende auf Tradegate bei 81,50 Euro. Das Tagestief hat man mit 78,00 Euro gesehen, das Tageshoch wurde nach 19:00 Uhr mit 82,20 Euro notiert. Spannend ist die Baidu-Aktie ISIN: US0567521085 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.