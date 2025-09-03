Erfahrener Manager in den Bereichen Dienstleistungen, Infrastruktur, Software und KI soll die Kundenergebnisse verbessern

SAN ANTONIO, Sept. 03, 2025(NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Verwaltungsrat Gajen Kandiah mit Wirkung zum 3. September 2025 zum Chief Executive Officer ernannt hat.

Unter der Leitung von Herrn Kandiah wird Rackspace seine KI-orientierte Multicloud-Strategie vorantreiben, indem es geregelte Multicloud-Operations für KI- und Daten-Workloads in privaten, öffentlichen und souveränen Clouds mit Hyperscalern, regionalen Cloud-Partnern und dem offenen Ökosystem entwirft, aufbaut und betreibt.

Herr Kandiah tritt die Nachfolge von Herrn Amar Maletira an, der seit September 2022 als CEO tätig war und zuvor als CFO fungierte. Herr Maletira wird stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und bleibt als Verwaltungsratsmitglied weiterhin eng mit Herrn Kandiah in Zusammenarbeit, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Herr Kandiah bringt umfassende Kenntnisse in den Bereichen Dienstleistung, Infrastruktur, Software und KI mit. Zuvor war er Präsident und Chief Operating Officer von Hitachi Digital, wo er KI in Industrie- und Unternehmensportfolios integrierte. Außerdem war er CEO von Hitachi Vantara, wo er die Bereiche digitale Infrastruktur, Software und Dienstleistungen leitete. Zu den früheren Führungspositionen von Herrn Kandiah gehört der Aufbau und die Skalierung der BPO- und Digital-Engineering-Geschäfte bei Cognizant, wo er 16 Jahre lang tätig war und während seiner Amtszeit dazu beitrug, das Unternehmen von 368 Millionen US-Dollar auf über 16 Milliarden US-Dollar zu vergrößern.

Unter der Führung von Herrn Kandiah wird sich Rackspace weiterhin darauf konzentrieren, messbare Kundenergebnisse in allen Cloud-Umgebungen, einschließlich stark regulierter Sektoren, zu liefern. Zu seinen strategischen Prioritäten gehören die Beschleunigung der Plattform- und Produktinnovation im Bereich Cloud-Management und private KI, die Vertiefung der Partnerschaften mit großen Cloud-Anbietern und dem offenen Ökosystem sowie die Förderung einer konsistenten Umsetzung in den Bereichen Vertrieb, Lieferung und Operations.

Jeffrey Benjamin, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rackspace, gab bekannt: "Gajen hat sich als Experte in den Bereichen Dienstleistung, Infrastruktur, Software und KI bewährt. Seine Erfahrung passt hervorragend zu unserer Strategie, sichere und kontrollierte Multicloud-Lösungen mit höherer Zuverlässigkeit, Sicherheit und schnellerer Amortisation anzubieten."

"Es ist mir eine Ehre, Rackspace Technology und sein außergewöhnliches Team von Rackers zu leiten. Was mich am meisten reizt, ist die Racker-Kultur und unser unerschütterliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Wenn Branchen KI in der Produktion einsetzen, sind sie auf geregelte Multicloud-Operations angewiesen, die unsere talentierten Teams für private, öffentliche und souveräne Clouds entwerfen, aufbauen und betreiben. Es ist spannend, ein Unternehmen zu leiten, das Kunden echte Wahlmöglichkeiten bietet und gleichzeitig die Verwaltung und den Schutz von Workloads vereinfacht", so Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology.

Benjamin fügte hinzu: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Amar für seine Führungsrolle bei der Transformation von Rackspace in ein kundenorientiertes, zukunftsorientiertes Unternehmen für Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, während er gleichzeitig ein skalierbares Geschäft in regulierten Branchen aufgebaut hat."

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Technologie-Diensten und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten, Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen sowie weitere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "wird", "erhofft", "glaubt", "zuversichtlich", "weiterhin", "schlägt vor", "strebt an", "könnte", "kann", "sollte", "schätzt", "sagt voraus", "würde", "Ziele", "Zielvorgaben", "zielt ab", "geplant", "projiziert" sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte "Risikofaktoren" und "Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses".

