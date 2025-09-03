NVIDIA trotzt geopolitischen Hürden mit einem Rekordquartal. Experten halten ein explosionsartiges Wachstum bis 2026 für realistisch, auch ohne China.Rasanter Umsatzsprung trotz Verkaufsstopp nach China Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte NVIDIA seinen Umsatz auf rund 46 Milliarden US Dollar, ein Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Maßgeblich verantwortlich, die Data Center Sparte mit etwa 41 Milliarden US Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de