New York - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.271 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.448 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.415 Punkten 0,8 Prozent im Plus.



Deutliche Zugewinne konnten die Aktien von Google-Mutter Alphabet verzeichnen. Ein Gericht hatte am Dienstag entschieden, dass das Unternehmen den Webbrowser Chrome und das Betriebssystem Android nicht verkaufen muss. In dem Verfahren um eine mögliche Monopolstellung des Suchmaschinenriesen entschied der Richter, dass Exklusiv-Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Software durch andere Unternehmen nicht rechtmäßig sind. Zugleich kann Google weiterhin Unternehmen für die Vorinstallation oder bevorzugte Platzierung seiner Dienste bezahlen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1659 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8577 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.564 US-Dollar gezahlt (+1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 98,29 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,54 US-Dollar, das waren 160 Cent oder 2,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





