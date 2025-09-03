München (ots) -Deutschland spaziert ins EM-Achtelfinale, trifft am Samstag in Riga auf das Überraschungsteam Portugal (live und kostenlos bei MagentaSport). Lockerer 91:61-Sieg gegen Finnland, der 5. Erfolg im 5. Spiel, wieder souveräne Leistung der Deutschen. "Das ist eine außergewöhnliche Mannschaft", lobt MagentaSport-Experte Moritz Wagner. Aber: "Jetzt ist k.o.-Runde, jetzt muss ein anderer Ton herrschen!""Ich nehme das persönlich" - Zumindest für Defensiv-Spezialist Isaac Bonga hat sich die Frage nach einem legeren Auftritt sowieso nicht gestellt - Bonga war der Schatten von NBA-Star Lauri Markkanen: "Ich gehe in das Spiel rein und sage: Wenn der nach Hause geht, hoffe ich, dass er von mir Albträume hat. Ich hoffe, wenn er träumt, wird er von mir träumen." Bonga hat sich auch noch keinen Kopf über Portugal gemacht: "Nein. Ich war im Kopf zu sehr dabei zu gucken, dass wir die Finnen in Finnland zerstören."Der deutsche Interims-Headcoach Alan Ibrahimagic lobt die Defensive gegen die Finnen und den Fokus des Teams, sagt aber auch: "Jetzt beginnt ein neues Turnier. Da müssen wir ready sein und jeden an Bord haben." Was das deutsche Team gegen Portugal im Achtelfinale erwartet, hat Ibrahimagic auch schon ausgemacht: "Sie sind sehr physisch. Sie haben Serbien sehr lange beschäftigt mit ihrer Physis.""Nichts gegen Tampere", aber Franz Wagner ist froh über den Umzug nach Riga, um "eine kleine Erfrischung auch mental zu haben." Dass er vom Experten-Bruder Moritz die erste Frage gestellt bekam, fand er "komisch" - "lass doch lieber mal den Per ran." Am Donnerstag gibt's ab 13.45 Uhr die letzten Gruppenspiele der EuroBasket und ab 20.00 Uhr das Highlight, wenn Titelverteidiger Spanien gegen Griechenland ums Weiterkommen kämpft - live bei MagentaSport und MagentaTV.Abschließendes Gruppenspiel: Deutschland - Finnland 91:61Im letzten Vorrundenspiel machen die deutschen Basketballer den blitzsauberen Gruppensieg ohne Punktverlust klar. Nach dem Rekordsieg gegen Großbritannien überzeugt das DBB-Team in einer zunächst umkämpften Partie gegen Gastgeber Finnland erneut mit einem dominanten Auftritt. Im Achtelfinale am Samstag (live und kostenlos) wartet Portugal."Jetzt beginnt ein neues Turnier" - Trainer Ibrahimagic fordert: "Müssen ready sein"Der deutsche Interims-Headcoach Alan Ibrahimagic darüber, was die Deutschen in der Vorrunde so erfolgreich gemacht hat: "Wir haben es geschafft, 5 Spiele lang immer fokussiert und konzentriert zu spielen und das Tempo hochzuhalten. Deswegen sind die Spiele auch alle so hoch ausgefallen. (...) Wir wiederholen immer wieder, dass es über die Defensive kommen muss. Es werden Spiele kommen, wo wir entweder weniger treffen oder der Gegner gut verteidigt. Da müssen wir über die Defensive kommen. Das war heute überragend."... über die Flexibilität und Tiefe im deutschen Kader: "Es ist die ganze Zeit so, dass alle Jungs ihren Beitrag leisten und jedes Mal ein neuer sein Spiel hat. Das werden wir in der Zukunft auch brauchen. Jetzt beginnt ein neues Turnier. Da müssen wir ready sein und jeden an Bord haben."... was das DBB-Team gegen Portugal im Achtelfinale erwartet: "Sie sind sehr physisch. Sie haben Serbien sehr lange beschäftigt mit ihrer Physis. Die müssen wir matchen. Es liegt an uns, dass wir uns so gut es geht vorbereiten und dann ready sind, wenn es losgeht." Franz Wagner ist froh über mentale "kleine Erfrischung" in RigaFranz Wagner, mit 23 Punkten und 7 Rebounds deutscher Topscorer, der die 1. Frage von Bruder Moritz gestellt bekommt - und dann sagt: "Das ist komisch. Komm jetzt lass mal Per ran"Seine Sportliche Bilanz: "Es hat richtig Spaß gemacht. Im 1. Viertel haben wir nicht so richtig unseren Rhythmus gefunden, im Laufe des Spiels wurde es viel besser. Wir haben eine sehr gute Defense gegen Markkanen gespielt, es ist nicht einfach gegen so einen Spieler. Deswegen haben wir am Ende verdient gewonnen."... darüber, dass Deutschland erstmals im Turnier weniger als 100 Punkte erzielt hat: "Das lag an Phasen im 1. und 3. Viertel. Es ist für uns aber vielleicht gar nicht so schlecht, ein bisschen zu lernen. Jedes Team wird uns ein bisschen anders verteidigen. Hoffentlich sind wir im Achtelfinale ready."... über den Ortswechsel nach Riga im Achtelfinale: "Ich freue mich sehr. Nichts gegen Tampere, aber es ist einfach gut, einen neuen Rhythmus und eine kleine Erfrischung auch mental zu haben. Der Alltag ist doch sehr eintönig. Wir freuen uns alle, da morgen anzukommen."Bonga vs Markkanen: "Ich hoffe, dass er von mir Albträume hat!"Isaac Bonga, 4 Steals und 2 Blocks für Deutschland, über seine defensive Stabilität im Duell mit dem finnischen Topstar Lauri Markkanen: "Ich habe mich den ganzen Tag auf das Spiel und persönlich auch auf das Match-up gefreut. Ich nehme sowas auch ein bisschen persönlich. Ich gehe in das Spiel rein und sage: Wenn der nach Hause geht, hoffe ich, dass er von mir Albträume hat. Ich hoffe, wenn er träumt, wird er von mir träumen."... über die deutschen Stärken und die lupenreine Vorrunde: "Das Spezielle ist, dass wir so viele Leute haben, die flexibel sind und nicht nur die 1, sondern auch die 2, 3, 4 und 5 verteidigen können. Es wird echt schwer, gegen uns zu spielen - ob offensiv oder defensiv. (...) Es ist gut, so einen Rhythmus zu haben. Das schnelle Spiel vom Coach - auch wenn er nicht dabei war - liegt uns allen gut. In diesem Team, das schon so lange zusammen spielt, merkt man, dass die Spielfreude bei jedem einzelnen Spieler da ist."... ob er sich schon Gedanken über Achtelfinalgegner Portugal gemacht hat: "Nein. Ich war im Kopf zu sehr dabei zu gucken, dass wir die Finnen in Finnland zerstören.""Jetzt muss ein anderer Ton herrschen"MagentaSport-Experte Moritz Wagner über die starke deutsche Gruppenphase und die gleichzeitige Anspannung vor der K.o.-Phase: "Was wir defensiv machen, ist sehr unangenehm für jeden Gegner. Dazu paart sich das mit einem offensiven Spektakel in der Gruppenphase. Natürlich klingt das alles ganz gut, aber ich weiß, dass im Team jetzt langsam eine andere Stimmung herrscht. Jetzt fährt man nach Riga und jetzt muss auch ein neuer Ton herrschen. Hat man einen schlechten Tag, ist man zuhause. Die Konzentration muss nochmal ein neues Level finden. (...) Es ist ein anderes Spiel. Turnovers kann man sich dann nicht mehr leisten. Der Gegner ist besser und wenn der das ausnutzen kann und bei uns die Dreier nicht fallen, dann ist es vorbei. Das weiß auch jeder, dementsprechend ist die Stimmung ein bisschen angespannter. Jetzt geht's um die Wurst. Für die Endrunden spielt man diese Turniere." Experten Günther und Wagner witzeln über Expertisen: "Hätte ich noch hinbekommen"MagentaSport-Experte Moritz Wagner darüber, dass die deutsche Mannschaft vor Portugal gewarnt ist: "Jetzt geht es nicht um Mathematik, jetzt geht es nicht darum, wie es theoretisch ausgehen wird, sondern es geht darum, wer am Samstag einen besseren Tag hat und wer sein Spiel durchziehen kann. Da muss man mit dem Ergebnis leben. Man muss sich das neu erarbeiten."Experte Per Günther grätscht dazwischen und kritisiert Moderator Jan Lüdeke ironisch: "Du hattest die goldene Möglichkeit, Moritz mal so richtig auflaufen zu lassen und ihn nach 2 portugiesischen Spielern zu fragen."Wagner ist ertappt, entgegnet aber: "Queta hätte ich noch hinbekommen." Vor dem Spiel und aus der PauseDie Halle in Tampere setzt vor dem Spiel ein wichtiges Zeichen gegen Rassismus: Die Zuschauer halten rote Schilder mit der Aufschrift "Stop Racism!" hoch. Der deutsche Kapitän Dennis Schröder, der sich im Duell mit Litauen noch vereinzelten Affengeräuschen ausgesetzt sah, dankt dem Publikum in Tampere mit Beifall.Interimstrainer Alan Ibrahimagic analysiert den 14-Punkte-Vorsprung gegen Finnland zur Halbzeit: "Im 1. Viertel waren wir etwas nervös und haben ein paar Bälle zu viel verloren. Das hat die Finnen im Spiel gehalten. Das wurde im 2. Viertel schon viel besser. Da sind wir insgesamt besser in unser Spiel gekommen. Insgesamt kann man zufrieden sein mit der 1. Hälfte." MagentaSport-Experte Per Günther in der Halbzeit über ein enges Spiel trotz 14-Punkte-Führung der Deutschen gegen Finnland: "Es ist das erste ein bisschen unsaubere Spiel gewesen. Die letzten 5 Minuten wurde es sauberer, aber es waren ein paar Dinger dabei. Großartig fand ich, dass die Grundpfeiler dieser Mannschaft, die ihre Identität ausmachen, unberührt blieben. Egal, ob mal ein Turnover passiert ist: Der defensive Einsatz blieb genau der gleiche, sie haben genauso hart den Ball nach vorne gepusht. Ich kann mich an keinen frustrierten Gesichtsausdruck erinnern, an keinen schlechten Wurf. Keiner hat eine Ego-Show gemacht. All das Wichtige war genauso gut wie in den Spielen zuvor. Andere Dinge können mal passieren. Trotzdem so dominant zu sein mit 14 Punkten vorne ist Wahnsinn." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZW1zRnpYeFU4TkVSQzhIT2tJZGZtTm1zZit0UEdOd01NbXR6R0tlamhPVT0=MagentaSport-Experte Moritz Wagner über den konzentrierten deutschen Auftritt: "Es ist eine sehr solide Leistung. Wir sind komisch reingekommen mit ein paar Turnovers, die untypisch waren. Trotzdem haben wir einen schnellen Rhythmus gefunden. Es wirkte alles sehr konzentriert. Wir reden ständig über die Art und Weise und die ist wirklich sehr stabil und konsequent." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WmlUUDJuVFBwNUVNdGU0WWNnalJ1NFlLR2J4V2F6N1N3R2djUXhqVXJHZz0=EuroBasket 2025 live bei MagentaSport und MagentaTV: das beste Basketball-AngebotWer die Basketball-EM 2025 in voller Länge erleben will, kommt an MagentaSport nicht vorbei. 