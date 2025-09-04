SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical"), ein globaler Anbieter von Beratungs- und Managementdienstleistungen für Medizinunternehmen und deren Kliniken, gab seine Teilnahme an mehreren renommierten Investorenkonferenzen im September 2025 bekannt. SBC Medical wird umfassende Präsentationen und persönliche Meetings mit institutionellen Investoren abhalten.

Unten finden Sie eine Übersicht über die Teilnahme des Unternehmens an den Investorenkonferenzen:

H.C. Wainwright Conference

Hauptredner: Hikaru Fukui (Head of IR)

Datum: 8. September 2025

Link: https://hcwevents.com/annualconference/



Emerging Growth Conference (Umfangreiche Präsentation)

Hauptredner: Yuya Yoshida (Director, CFO, COO)

Datum: 25. September 2025, 9:05-9:35 ET.

Link: https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1717091&tp_key=c78a55764a&sti=sbc

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, ist Eigentümer von kosmetischen Behandlungszentren und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbung und Marketing auf verschiedenen Plattformen (wie sozialen Netzwerken), Personalmanagement (wie Rekrutierung und Schulung), Buchungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und der Anmietung von Räumlichkeiten, Bau und Gestaltung von Franchise-Kliniken, Beschaffung (Weiterverkauf) von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchisenehmer-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinik-Kunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Markenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernkonsultationen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchisenehmer-Kliniken (Kundenbindungsprogramm) und Zahlungsinstrumente für die Franchisenehmer-Kliniken.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Asien)

Hikaru Fukui Head of Investor Relations, E-Mail: ir@sbc-holdings.com



ICR LLC (In den USA)

Bill Zima Managing Partner, E-Mail: bill.zima@icrinc.com