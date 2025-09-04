Der Elektroautobauer Tesla setzt weiterhin auf Deutschland. In Berlin-Köpenick wird das Unternehmen ein neues Entwicklungszentrum für Europa errichten. Nach Angaben von Manager Lars Moravy liegt der Schwerpunkt auf Materialforschung sowie der Entwicklung von Fahrzeugen und Antriebssystemen. Dafür wird eine rund 20.000 Quadratmeter große, bestehende Fabrikhalle modernisiert.Zu Beginn wechseln etwa 130 Ingenieure dorthin, die bislang in Grünheide und an kleineren Berliner Standorten tätig sind. Mittelfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
