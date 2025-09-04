Baar - Der Bauzulieferer Forbo hat nach monatelanger Suche einen neuen Konzernchef gefunden: Johannes Huber wird das Amt am 1. Januar 2026 antreten. Zudem hat Forbo den ehemaligen EMS-Manager Peter Germann zum interimistischen Finanzchef ernannt. Johannes Huber folgt auf Jens Fankhänel, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die CEO-Funktion zurückkehren konnte und das Unternehmen per Ende April 2025 verlassen hat, wie Forbo am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
