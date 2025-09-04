Die Porsche-Aktie gerät am Donnerstag erneut unter Druck. Diese Hiobsbotschaft steckt hinter dem Abverkauf, und so kann es jetzt für den Titel weitergehen. Abstieg aus dem DAX Das Stühlerücken im deutschen Leitindex DAX wird ein weiteres Mal stattfinden, wie am Donnerstag nach Börsenschluss von ISS Stoxx, einer Tochter der Deutschen Börse, kommuniziert wurde. Dieses Mal trifft es den Autobauer Porsche. Nach dem Aufstieg 2022 hatte der Sportwagenkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de