Wiesbaden - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 0,3 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) 2,4 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im 1. Halbjahr 2024.



Den größten realen Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 2,7 Prozent. Moderate Umsatzsteigerungen gab es im Grundstücks- und Wohnungswesen mit +0,6 Prozent und im Bereich Verkehr und Lagerei mit +0,3 Prozent. Bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen war der Umsatz mit einem Minus von 0,3 Prozent leicht rückläufig. Den größten Umsatzrückgang gab es bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Minus von 2,2 Prozent.



Im Juni 2025 hat der Dienstleistungssektor in Deutschland kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 0,1 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2024 verzeichnete der kalender- und saisonbereinigte Umsatz einen Anstieg von real 0,8 Prozent und nominal 2,6 Prozent, so das Bundesamt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur