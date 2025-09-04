Es ist ein Absturz mit Symbolcharakter: Das Gastspiel des Sportwagenbauers Porsche AG in der ersten deutschen Börsenliga findet nach nicht einmal drei Jahren ein jähes Ende. Wie die Deutsche Börse am Mittwoch bekannt gab, muss die einstige Hoffnung der Anleger den DAX verlassen und in den MDAX absteigen. Für die Aktionäre ist dies die bittere Konsequenz einer dramatischen Talfahrt, die den Glanz des einst gefeierten Börsenstars vollständig verblassen ließ.Dabei schien die Erfolgsgeschichte Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
