© Foto: Sebastian Gollnow/dpaKnapp drei Jahre nach dem Börsengang verliert Porsche seinen Platz im Dax und macht den Weg frei für GEA und Scout24.Es ist offiziell: Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG wird den Dax verlassen. Knapp drei Jahre nach dem Börsengang scheidet das Unternehmen aus dem deutschen Leitindex aus. Wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte, greift die Neusortierung der wichtigsten deutschen Börsenwerte am 22. September. Die Aktie des Stuttgarter Sportwagenbauers reagierte am Donnerstagmorgen mit Verlusten und notiert aktuell bei 44,29 Euro - ein Minus von 1,03 Prozent (Stand: 8:00 Uhr MESZ). Seit dem Börsengang im September 2022 hat das Papier damit nahezu die Hälfte …Den vollständigen Artikel lesen ...
