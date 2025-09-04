Mit Spannung wird heute der erste Auftritt von Unicredit-Chef Andrea Orcel beim Bankengipfel des "Handelsblatts" in Frankfurt erwartet. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat sich gestern schon mal warmgelaufen. Die Entscheidung, wie es mit der Übernahme weitergehe, liege nicht in ihrer Hand, sondern in der Hand der Aktionäre, sagte Orlopp auf dem Branchentreffen. Es liege auch nicht an ihr, zu verhindern, dass die italienische Großbank Unicredit, die die Commerzbank-Übernahme anstrebt, Vertreter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag