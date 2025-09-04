In einer Analyse zum Stand der Energiewende mahnt die Denkfabrik, Deutschland gerate bei der Elektrifizierung ins Hintertreffen. Nicht nur deshalb müsse der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft weiter vorangehen, sondern auch wegen der dämpfenden Wirkung auf die Strompreise. Mit Agora Energiewende hat ein weiterer Akteur im Vorfeld des von der Bundesregierung angekündigten Energiewende-Monitoring seine Einschätzung zum Stand der Dinge und zur bestmöglichen Weiterentwicklung vorgelegt. "Effiziente Energiewende" lautet der Titel einer rund 40 Seiten umfassenden Analyse. Mit einer Senkung der Emissionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
