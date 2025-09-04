Das ist heute für den DAX wichtig, und so reagiert der deutsche Leitindex gerade. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von RWE und Teamviewer. Der DAX hat sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Größere Fortschritte auf dem Weg zurück Richtung 24.000 Punkte sind derzeit aber nicht zu erwarten. Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag halten sich die Anleger mehrheitlich zurück, denn auch von diesen Jobdaten könnte die Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
